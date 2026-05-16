        NBA'de San Antonio Spurs konferans finaline yükseldi!

        San Antonio Spurs konferans finaline yükseldi!

        NBA'de San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves'u 139-109 mağlup ederek seriyi 4-2 kazandı ve adını Batı Konferansı finaline yazdırdı. San Antonio Spurs, NBA finaline yükselmek için Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 10:31 Güncelleme:
        Spurs konferans finaline yükseldi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 139-109 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.

        Target Center'da oynanan karşılaşmada, Spurs'te Stephon Castle 32 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

        De'Aaron Fox 21, Victor Wembanyama 19 ve Julian Champagnie ise 18 sayıyla maçı tamamladı.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards 24, Terrence Shannon 21 ve Naz Reid 18 sayı kaydetti.

        Spurs, Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak. Seri 19 Mayıs Salı günü Thunder'ın sahasında başlayacak.

        PISTONS SERİDE DURUMU 3-3'E GETİRDİ

        Doğu Konferansı yarı finalinde Detroit Pistons, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 115-94 yenerek seride durumu 3-3 yaptı.

        Rocket Arena'da oynanan müsabakada Cade Cunningham 21 sayıyla oynarken Paul Reed 17, Jalen Duren ise 15 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.

        Cavaliers'ta James Harden 23 sayıyla maçın en skoreri olurken Evan Mobley 18 sayıyla tamamladı.

        Serinin yedinci maçı, Pistons'un evinde Little Caesars Arena'da 18 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Pensura 2026 raporunda neler var?
