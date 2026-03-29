NBA'de Spurs, Bucks'ı yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı!

İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı; 3 ölü, 2 yaralı: olay anı kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki eğlence mekanına düzenlenen, Cem Özer ve Volkan Berberoğlu ile emekli polis Talip Çalık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde; tramvay yolunda ilerleyen otomobilden eğlence mekanına ateş açıldığı, kurşunların isabet ettiği 2 kişiden birinin yere yığıldığı, çevredekilerin kaçıştığı ve otomobilin uzaklaştığı görülüyor. (DHA)