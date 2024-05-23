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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA ekibi Cleveland Cavaliers'ta başantrenör JB Bickerstaff'ın görevine son verildi - Basketbol Haberleri

        NBA ekibi Cleveland Cavaliers'ta başantrenör JB Bickerstaff'ın görevine son verildi

        Cleveland Cavaliers'ta başantrenör JB Bickerstaff ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:46 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:46
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        Cleveland'da JB Bickerstaff dönemi bitti
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ta başantrenör JB Bickerstaff ile yollar ayrıldı.

        Cleveland Cavaliers, son 4 sezonda takımın başında bulunan JB Bickerstaff'ın görevine son verildiğini duyurdu.

        Cavaliers'ın başına 2020'de geçen 45 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı, normal sezonlarda takımıyla 170 galibiyet ve 159 mağlubiyet yaşadı.

        JB Bickerstaff yönetiminde son iki sezonda play-off'lara yükselen Cavaliers, geçen sezon ilk turda, bu sezon ise konferans yarı finalinde elendi.

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