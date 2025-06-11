NBA final serisi üçüncü maçında Indıana- Oklahoma'yı konuk edecek. Toplamda 4 galibiyete ulaşacak olan taraf şampiyon olacak. Seride ise 1-1 eşitlik söz konusu. Deplasmanda 1 maç kazandığı için Indıana saha avantıjını eline geçirdi. Peki, Indıana- Oklahoma maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...