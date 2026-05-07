        Haberler Spor Basketbol NBA NBA oyuncularına göre ligin en "abartılan" oyuncusu: Alperen Şengün!

        NBA oyuncularına göre ligin en "abartılan" oyuncusu: Alperen Şengün!

        The Athletic'in NBA oyuncuları arasındaki yaptığı gizli bir ankete göre ligin 'en abartılan' oyuncusu Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 10:11 Güncelleme:
        1

        ABD’nin ünlü spor yayın organlarından The Athletic, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli NBA oyuncuları arasında ‘ligin enleri’ anketi düzenledi. 81 farklı anonim NBA oyuncusu, düzenlenen bu ankette oy kullandı.

        2

        Öte yandan bu 81 oyuncu, NBA’in en ‘overrated’, yani en abartılan oyuncusunu da seçtiler. Yapılan anketin sonucunda zirvede yer alan isim, milli yıldızımız Alperen Şengün oldu.

        3

        Oyların %12.8’ini alan Alperen, bu oylama neticesinde ligin ‘en abartılan’ oyuncusu seçildi. İkinci ve üçüncü sırayı ise eşit oy oranıyla Rudy Gobert ile Trae Young paylaştı.

        4

        THE ATHLETIC, ALPERN'İN PERFORMANSINI ÖVDÜ

        Alperen Şengün, bu sezon ikinci kez All-Star seçildi. Houston Rockets da güçlü takımların bulunduğu Batı Konferansı’nı beşinci sırada tamamladı.

        5

        The Athletic’in yazısında milli oyuncunun takıma liderlik ettiği belirtildi. Şengün’ün maç başına 20.4 sayı, 8.9 ribaunt ve 6.2 asistlik ortalamaları için de ‘oldukça etkileyici’ değerlendirmesi yapıldı.

        Buna rağmen bazı oyuncuların Şengün’e yönelik kuşkuları sürdü. Yazıda bu şüpheye gerekçe olarak şu yorum öne çıkarıldı: “Her pozisyonda ağlıyor. Yetenekli ama, dostum, sadece sert oyna”

        6

        HALIBURTON ÖRNEĞİ HATIRLATILDI

        The Athletic, geçen yılki ankette en abartılan oyuncu olarak Tyrese Haliburton’ın seçildiğini de hatırlattı. Haliburton, aynı sezon takımını NBA finaline kadar taşımıştı.

        Milli basketbolcu için yazıda ayrıca “Henüz 23 yaşında ve gelişim eğrisi gelecek yıllar için oldukça umut verici” ifadesi kullanıldı.

        7

        LİSTENİN İLK 10'U

        Ankete göre ligin en ‘abartılan’ 10 oyuncusu şöyle sıralandı:

        Alperen Şengün – %12.8

        Trae Young – %8.6

        Rudy Gobert – %8.6

        Karl-Anthony Towns – %7.4

        Paolo Banchero – %4.9

        Ja Morant – %4.9

        Deni Avdija – %3.7

        Luka Doncic – %3.7

        Scottie Barnes – %3.7

        Pascal Siakam – %3.7

        8
        9
        10
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Alcatraz'dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Eski sevgilisini övdü
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60'ı yer altında yaşıyor
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
