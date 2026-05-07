NBA oyuncularına göre ligin en "abartılan" oyuncusu: Alperen Şengün!
The Athletic'in NBA oyuncuları arasındaki yaptığı gizli bir ankete göre ligin 'en abartılan' oyuncusu Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün seçildi.
ABD’nin ünlü spor yayın organlarından The Athletic, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli NBA oyuncuları arasında ‘ligin enleri’ anketi düzenledi. 81 farklı anonim NBA oyuncusu, düzenlenen bu ankette oy kullandı.
Öte yandan bu 81 oyuncu, NBA’in en ‘overrated’, yani en abartılan oyuncusunu da seçtiler. Yapılan anketin sonucunda zirvede yer alan isim, milli yıldızımız Alperen Şengün oldu.
Oyların %12.8’ini alan Alperen, bu oylama neticesinde ligin ‘en abartılan’ oyuncusu seçildi. İkinci ve üçüncü sırayı ise eşit oy oranıyla Rudy Gobert ile Trae Young paylaştı.
THE ATHLETIC, ALPERN'İN PERFORMANSINI ÖVDÜ
Alperen Şengün, bu sezon ikinci kez All-Star seçildi. Houston Rockets da güçlü takımların bulunduğu Batı Konferansı’nı beşinci sırada tamamladı.
The Athletic’in yazısında milli oyuncunun takıma liderlik ettiği belirtildi. Şengün’ün maç başına 20.4 sayı, 8.9 ribaunt ve 6.2 asistlik ortalamaları için de ‘oldukça etkileyici’ değerlendirmesi yapıldı.
Buna rağmen bazı oyuncuların Şengün’e yönelik kuşkuları sürdü. Yazıda bu şüpheye gerekçe olarak şu yorum öne çıkarıldı: “Her pozisyonda ağlıyor. Yetenekli ama, dostum, sadece sert oyna”
HALIBURTON ÖRNEĞİ HATIRLATILDI
The Athletic, geçen yılki ankette en abartılan oyuncu olarak Tyrese Haliburton’ın seçildiğini de hatırlattı. Haliburton, aynı sezon takımını NBA finaline kadar taşımıştı.
Milli basketbolcu için yazıda ayrıca “Henüz 23 yaşında ve gelişim eğrisi gelecek yıllar için oldukça umut verici” ifadesi kullanıldı.
LİSTENİN İLK 10'U
Ankete göre ligin en ‘abartılan’ 10 oyuncusu şöyle sıralandı:
Alperen Şengün – %12.8
Trae Young – %8.6
Rudy Gobert – %8.6
Karl-Anthony Towns – %7.4
Paolo Banchero – %4.9
Ja Morant – %4.9
Deni Avdija – %3.7
Luka Doncic – %3.7
Scottie Barnes – %3.7
Pascal Siakam – %3.7