        Haberler Spor Basketbol NBA NBA oyuncusu Brandon Clarke 29 yaşında hayatını kaybetti

        NBA oyuncusu Brandon Clarke 29 yaşında hayatını kaybetti

        NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'da 7 sezon forma giyen 29 yaşındaki Brandon Clarke, hayata gözlerini yumdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 21:47 Güncelleme:
        NBA oyuncusu 29 yaşında hayatını kaybetti!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Memphis Grizzlies, 29 yaşındaki oyuncusu Brandon Clarke’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Kulübün açıklamasında, "Brandon Clarke’ın trajik kaybı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Brandon, hem olağanüstü bir takım arkadaşı hem de Memphis topluluğu üzerindeki etkisi unutulmayacak kadar iyi bir insandı. Bu zor zamanda ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        2019 yılında birinci turda draft edilen Clarke, NBA'de Grizzlies formasıyla 7 sezonda 10,2 sayı ve 5,5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

