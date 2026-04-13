NBA play off eşleşmeleri belli oldu! Alperen Şengün'ün takımı Houston, Lakers ile eşleşti
NBA play off heyecanı resmen başlıyor! Normal sezonun sona ermesiyle birlikte basketbolseverlerin merakla beklediği NBA play off eşleşmeleri netleşti. Doğu ve Batı Konferansı'nda şampiyonluk yolunda mücadele edecek takımların rakipleri belli olurken, yıldız oyuncuların performansı ve serilerin kaderini belirleyecek kritik maçlar şimdiden büyük ilgi uyandırdı. Peki NBA play off turunda hangi takımlar karşı karşıya gelecek, ilk tur eşleşmeleri nasıl şekillendi? İşte 2026 NBA play off eşleşmeleri ve detaylar…
Basketbol dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan play-off sürecinde takımlar, sezon boyunca gösterdikleri performansın karşılığını almak için parkede kozlarını paylaşacak. Konferans sıralamasına göre şekillenen eşleşmelerde favori ekipler avantajını korumayı hedeflerken, sürpriz sonuçlara açık seriler de şimdiden dikkat çekiyor. Yıldız isimlerin sahne alacağı kritik mücadeleler, şampiyonluk yolunda heyecanı her geçen gün artırıyor. İşte detaylar
HOUSTON İLE LAKERS EŞLEŞTİ!
NBA'de normal sezonun bitimiyle play off eşleşmeleri belli oldu. Bu kapsamda Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansını 5. bitirirken, Lebron James ve Luka Doncic'in takımı Los Angeles Lakers sezonu 4. sırada tamamladı ve iki takım play off müsabakalarında eşleşti.
NBA PLAY OFF EŞLEŞMELERİ
Doğu ilk turu
(1) Pistons – Play In’den gelecek (8)
(2) Celtics – 76ers veya Magic (7)
(3) Knicks – Hawks (6)
(4) Cavaliers – Raptors (5)
Batı ilk turu
(1) Thunder – Play In’den gelecek (8)
(2) Spurs – Suns veya Blazers (7)
(3) Nuggets – Timberwolves (6)
(4) Lakers – Rockets (5)
Play In Turnuvası
Doğu: 7 No’lu 76ers – 8 No’lu Magic | 9 No’lu Hornets – 10 No’lu Heat
Batı: 7 No’lu Suns – 8 No’lu Trail Blazers | 9 No’lu Clippers – 10 No’lu Warriors