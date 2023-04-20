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NBA play-off'ları ilk turunda Nuggets, Timberwolves karşısında seriyi 2-0 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Minnesota Timberwolves'u 122-113 yenerek seriyi 2-0'a getirdi

NBA play-off'ları ilk turunda Nuggets, Timberwolves karşısında seriyi 2-0 yaptı
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NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Nuggets, Jamal Murray'nin 40 sayı, 5 asistle ön plana çıktığı Batı Konferansı ilk tur ikinci maçında Timberwolves'u mağlup ederek saha avantajını korudu.

Nuggets'ta Murray'nin yanı sıra Nikola Jokic 27 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Michael Porter Jr 16 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Konuk takımda Anthony Edwards'ın 41 sayı, 4 asist ve Rudy Gobert'in 19 sayı, 8 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

BUCKS, ANTETOKOUNMPO OLMADAN KAZANDI

Doğu Konferansı ilk tur karşılaşmasında Milwaukee Bucks, sahasında Miami Heat'i 138-122 yenerek seriyi 1-1 yaptı.

Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Bucks adına Brook Lopez 25 sayı, 4 ribaunt, Jrue Holiday 24 sayı, 11 asist ve Pat Connaughton 22 sayı, 4 ribaunt üretti.

Heat'te Jimmy Butler'ın 25, Bam Adebayo'nun 18 ve Gabe Vincent'ın 16 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

GRİZZLİES SERİYİ EŞİTLEDİ

Memphis Grizzlies, sahasında Los Angeles Lakers'ı 103-93 mağlup ederek Batı Konferansı ilk tur serisinde durumu 1-1'e taşıdı.

Xavier Tillman 22 sayı, 13 ribaunt ve Jaren Jackson Jr 18 sayı 9 ribauntluk performanslarıyla Ja Morant'in sakatlığı yüzünden oynayamadığı mücadelede Grizzlies'i galibiyete taşıyan isimler oldu.

Lakers'ta ise LeBron James 28 sayı, 12 ribaunt, Rui Hachimura 20 sayı, 5 ribaunt ve Anthony Davis 13 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

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