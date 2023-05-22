Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Anthony ise "Hiçbir şeyimin olmadığı günleri hatırlıyorum, salonda bir basketbol topuyla daha fazlasını hayal ederken... Ama basketbol benim çıkış yolumdu. Amacım güçlüydü, topluluklarım, gururla temsil ettiğim şehirler ve bu yolda beni destekleyen taraftarlar... Beni Carmelo Anthony yaptıkları için o insanlara ve yerlere sonsuza dek minnettarım. Ama artık vedalaşma zamanım geldi. NBA'e bu acı tatlı veda ile, geleceğin benim için ne getireceği konusunda heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.