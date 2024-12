NBS HR ile SPENCER & Associates'ten ortaklık

NBS HR, SPENCER & Associates ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Ortaklıkla yurt içinde ve uluslararası alanda üst düzey yönetici yeteneklerinin edinimine odaklanacak.

SPENCER & Associates kurucu ortağı Leyla Spencer, bu işbirliği konusunda, "Sektördeki deneyimlerime dayanarak, son 25 yılda etkili işbirliğinin yenilikçi çözümler ve olağanüstü sonuçlar doğurabileceğini bizzat gözlemledim. Kaynaklarımızı ve SPENCER & Associates’in EMEA genelindeki deneyim ve bilgisini birleştirerek, yalnızca müşterilerimizin gelişen ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda yetenek kazanım çözümlerinde beklentilerini aşmak için de birlikte çalışıyor olacağız" dedi.

NBS Kurucu Ortağı ve hiringcycle.ai CEO’su Ahu Bade Özkan ortaklıkla ilgili hedeflerinin altını şu şekilde çizdi: "NBS İnsan Kaynakları olarak bugüne kadar 500 ün üzerinde Türkiye’nin öncü kurumuna ve global şirketlere yetenek kazanımında özellikle orta düzey ve uzmanlık rollerinde çözüm yarattık. Bugün NBS in gücü ile çıkan bir spinn of olan hiringcycle.ai ile Türkiye dışından farklı coğrafyalara açılmaya hazırlanıyoruz ve toplu işe alım çözümleri için yapay zeka destekli ürünlerle uçtan uca yetenek açığı problemleri için çözüm yaratıyoruz. SPENCER & Associates in deneyimli uzman kadrosu ile içinde olduğumuz kurumların stratejik rollerinde de hız ve çevik metotlarımızla fark yaratmayı hedefliyoruz. Yine bu stratejik ortaklığın Orta Doğu ve Gelişmekte olan pazarlarda büyüme için ivme yaratmasını hedefliyoruz."