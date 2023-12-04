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        Haberler Televizyon Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve konusu: Show TV yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler ve gerçek hikaye mi?

        Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler ve gerçek hikaye mi?

        Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve konusu fragmanların ardından araştırılmaya başlandı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Ne Gemiler Yaktım dizisinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Devrim Özkan ve Deniz Baysal'ın başrolü paylaştığı dizi 4 Aralık Pazartesi günü ilk bölümü ile Show TV ekranlarında yayınlanıyor. İşte Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosuna ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 17:27 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:27
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        Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. 4 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da ilk bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin oyuncu kadrosunda Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman, Erkan Kolçak Köstendil gibi ünlü isimler yer alıyor. Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin ve Fidan’ın yollarının kesişmesiyle iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadeleleri seyirciyle buluşacak. Show TV ekranlarının yeni dizisine ilişkin olarak "Show TV yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne, oyuncuları kimler ve gerçek hikaye mi?" araştırmaları hız kazandı. İşte Ne Gemiler Yaktım oyuncuları ve konusu...

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        NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Show TV’de Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ farklı hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla bekleniyor. ‘Ne Gemiler Yaktım’ dizisi 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

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        NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.

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        NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NEDİR?

        Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek.

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        Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

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        NE GEMİLER YAKTIM HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

        Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan dizinin yeni tanıtımında; kızıyla hayat mücadelesi veren Yasemin’in (Deniz Baysal) babasından yardım istemesi onun hikayesine olan merakı artırıyor.

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        Fidan’ın (Devrim Özkan) köşkte Rutkay (Berk Hakman) ve annesi Neriman Hanım’ın (Çiğdem Selışık Onat) yanında yaşadıkları dikkat çekerken, Yasemin’in Fidan’a sorduğu “Ne yaptın sen kocana?” sorusu Fidan’ın geçmişindeki sırlara dikkat çekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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