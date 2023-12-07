‘Ne Gemiler Yaktım’ın yeni bölümünün tanıtımı yayınlandı SHOW TV'nin yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'ın ikinci bölümünün tanıtımı yayınlandı. Toprak ve Yasemin, pazartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümde ilk kez karşı karşıya gelecek

SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi ‘Ne Gemiler Yaktım’, ilk bölümüyle çok konuşuldu. İkinci bölümü merakla beklenen diziden yeni bir sahne izleyiciyle buluştu. Toprak ve Yasemin, pazartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümde ilk kez karşı karşıya gelecek.

'Yasemin' (Deniz Baysal)

‘Ne Gemiler Yaktım’ın pazartesi akşamı ekrana gelecek ikinci bölümünden yeni sahne yayınlandı. Yasemin (Deniz Baysal) ve Toprak’ın (Erkan Kolçak Köstendil) karşı karşıya geldiği sahnede Toprak, polis olduğunu ve Halil’i aradığını söylüyor. Gerilim dolu anlar yaşayan Yasemin, öldürdüğü adamın fotoğrafını karşısında görünce tedirgin olurken, Halil’i tanımadığını söyleyerek hızla uzaklaşıyor. Sahnede Toprak’ın Yasemin’i beğenmesi dikkat çekerken, bu ikili arasında neler olacağı merakla bekleniyor.

'Toprak' (Erkan Kolçak Köstendil)

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan 'Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde; Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere; Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular; Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

‘Ne Gemiler Yaktım’, yeni bölümüyle 11 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de SHOW TV’de!

REKLAM