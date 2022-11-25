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EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU!
Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.
Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.
EN DÜŞÜK SSK ve BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?
En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) Ocak Temmuz SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.687 SSK (2000 SONRASI) 2.041 3.500 BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399
3.500
BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.500
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