Akşam yemeğini oğluyla birlikte yiyeceklerini söyleyen Ateş, " baba oğul hem biraz gezelim, hem de akşam yemeğini dışarıda yemek istediğimiz için buraya geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz, sonrasında da biraz dolaşırız oğlumla birlikte." dedi.