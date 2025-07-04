Necip Memili ailesiyle tatilde
Necip Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Memili, eşiyle gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı
Giriş: 04.07.2025 - 08:20 Güncelleme: 04.07.2025 - 08:20
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Necip Memili, ailesiyle tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Ünlü oyuncu, eşi Didem Dayıcıoğlu ile Cennet Koyu'ndaki bir plajda objektiflere yansıdı.
Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde dinlenerek atan Necip Memili, akşam saatlerinde eşiyle birlikte plajdan ayrıldı.
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