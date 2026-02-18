Canlı
        Necip Uysal ikinci kez baba oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Necip Uysal ikinci kez baba oldu!

        Beşiktaş forması giyen Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, ikinci çocuklarını dünyaya getirdi. Uysal çifti, bebeğe Demir ismini verdi.

        Giriş: 18.02.2026 - 12:47 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:47
        Necip Uysal ikinci kez baba oldu!
        Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, ikinci kez baba oldu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Demir ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Demir bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.

