Necip Uysal ikinci kez baba oldu!
Beşiktaş forması giyen Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, ikinci çocuklarını dünyaya getirdi. Uysal çifti, bebeğe Demir ismini verdi.
Giriş: 18.02.2026 - 12:47 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:47
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, ikinci kez baba oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Demir ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Demir bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.
