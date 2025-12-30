Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Necip Uysal: Kariyerime sezon sonunda bu formayla nokta koyacağım - Beşiktaş Haberleri

        Necip Uysal: Kariyerime sezon sonunda bu formayla nokta koyacağım

        Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Necip Uysal, sosyal medya hesabından geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, sezon sonunda Siyah-Beyazlı formayla emekli olmak istediğini belirtti.

        Giriş: 30.12.2025 - 18:35 Güncelleme: 30.12.2025 - 19:07
        Kararını açıkladı! Sezon sonu...
        Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen tecrübeli oyuncu Necip Uysal, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

        Necip Uysal, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

        İşte Necip Uysal'ın açıklaması;

        "Hayatımın 22 yılını siyah-beyaz formayla geçirdim. Umutlarım, hayallerim, sevinçlerim, üzüntülerim hep bu renklerle oldu. İnandığım ilkelerle, doğrudan ve dürüstlükten ayrılmadan yaşamaya gayret ettim. Hayat bana şanlı Beşiktaş takımının kaptanı olmayı nasip etti; ömrüm boyunca bu gururu taşıyacağım. Bu 22 yılda saygıda kusur etmemeye gayret ettim, her zaman elimden gelenin en fazlasını yaptım.

        Düştüm, kalktım; ama bir kez bile camiaya yakışmayacak şekilde davranmadım. Hiçbir zaman o jeneriklere girecek isim olmadım belki ama bu forma sırtımdayken de hiç geri adım atmadım. Gel dendi geldim, oyna dendi oynadım, otur dendi oturdum. Futbol tarihi gösterişli isimleri hep sayfanın başına yazar ama satır aralarında da o emekçilerin isimleri geçer. Ben ismimin bir gün satır aralarında ve yanında hiçbir soru işareti olmadan yazması hayaliyle büyüdüm.

        22 yıl boyunca bir gün bile mutsuzluğun kaynağı olmadım. Kalp kırmamaya gayret ettim. Yaşanan ne olursa olsun hep "Önce Beşiktaş" dedim. Beşiktaş'ı her şeyden çok sevdim. "Ama" ile başlayan cümle kurmadım. Hatalarım, eksiklerim olmuştur elbet ama bu camiayi mahçup edecek hiçbir hareketin içinde olmadım.

        "Ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili" demiş şair. Her güzel hikayenin bir sonu var, yaşayınca anlıyormuş insan. Ben hayatımda siyah-beyaz'dan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım. Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım. Futbola ve 22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma "Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı." diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım.

        İnsanlar konuşur. İnsanlar söyler. Ama önemli olan yaşananlardır. Bilin ki benimle yapılan konuşmada "Kadro dışı olduğum" dışında bir bilgi paylaşılmadı. Konu iletildiğinde, kişisel planlamamı yapabilmek ve sezon sonunda futbola bu forma altında nokta koyabilmek için anlayış istedim, olumsuz karşılandım. Benim zaten Beşiktaş'tan bir talebim olmadı ama bazı sosyal medya hesaplarında anlatıldığı gibi önüme bir opsiyon koyulmadı.

        Futbolu hemen orada bırakmam istendi. Şartlar ne olursa olsun, iletişimin çok değerli olduğuna inanırım. O yüzden hocamı arayıp onun fikrini almak istedim ama başaramadım. Tüm kariyerini bu forma altında geçirmiş ve takımın kaptanlığını yapmış Necip olarak, konuşacak bir kişi bulamadım. Kendi adima, kulübüm adına üzgünüm. Beni destekleyecekseniz veya eleştirecekseniz bu gerçekler ışığında yapmanızı isterim.

        Haberi sosyal medyada gördüğüm andan itibaren düşünüyorum, hiç pişmanlığım var mı diye. Pişmanlığım yok, kalp kırıklığım var ama o da geçer. Bir parça nezaket, her şeyi toz pembe yapardı oysa ki... Ben, Necip Uysal. Bana gönlünde zerre kadar yer ayırmış her taraftarımıza, üzerimde emeği olan hocalarıma, yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin.

        Ben, Necip Uysal. Bilin ki bu renkleri çok sevdim. Bu forma altında hayalini bile kuramayacağım mutluluklar yaşadım. Ve bu dakikadan sonra istiyorum ki bu konu sessizce kapansin. Bu camiaya, bu kulübe bir zarar gelmesin. Ben, Necip Uysal ve kalbimden dökülen son cümle, müsaadenizle: Sonu böyle olsun istemezdim..."

