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Neden iyi şans getirmesi için evlere at nalı asılır?

Birçok kültürün ortak batıl inanışlarından biri olan at nalı, evlerin girişine iyi şans getirmek ve talihsizliği uzaklaştırmak için asılıyor. Bu düşündürücü inanışın ortaya çıkmasını sağlayan sebepler ise daha ilginç. İşte, detaylar...

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  • Neden iyi şans getirmesi için evlere at nalı asılır?

    Bugün bile farklı kültürden birçok insan, evlerini korumak için kapıya at nalı asıyor. Peki, neden?

    İlk teori; hilal şekline benzeyen at nalının nazara ve büyüye karşı koruma görevi gördüğünü öne sürüyor. Arkeologlar, muhtemelen negatif güçlere ve talihsizliğe karşı koruma olarak kullanılan at nalı şeklindeki birçok eski muskayı ortaya çıkardı. 
  • Neden iyi şans getirmesi için evlere at nalı asılır?

    Kötülüğü savuşturmak için kullanılan at nalı ile ilgili diğer efsanelerden biri, Canterbury Kilisesi'nin başpiskoposu Aziz Dunstan'ı ve onun şeytanla karşılaşmasını konu alan 10. yüzyıldan kalma bir masaldır. Efsaneye göre; bir gün Aziz Dunstan, demirci dükkânında çalışırken Şeytan içeri girmiş ve at ayağı şeklinde olan toynakları için ayakkabı istemiş.
  • Neden iyi şans getirmesi için evlere at nalı asılır?

    Aziz Dunstan, isteği reddedemeyeceğini biliyormuş bu yüzden yanan sıcak nalları Şeytan'ın toynaklarına güçlü bir şekilde çivilemiş. Korkunç acı, Şeytan'ın demirciye ayakkabıları çıkarması için yalvarmasını sağlamış. Aziz Dunstan bir şartla kabul etmiş; Şeytan, girişinde at nalı asılı olan hiçbir yere girmeyecekmiş.
  • Neden iyi şans getirmesi için evlere at nalı asılır?

    At nalı ile ilgili diğer halk hikâyeleri, demir maddesinin sihrinden geliyor. Demir, birçok kişinin "mistik güçler" olarak gördüğü şeylere sahipti. Cadıların demirden çok korktuğu söylenirdi hatta cadılar bu yüzden at sırtında seyahat etmezlerdi.
  • Neden iyi şans getirmesi için evlere at nalı asılır?

    Kimileri, demirin bu gücünün perileri ve diğer efsanevi yaratıkları da kovabileceğini düşündü. Ayakkabılardaki demir o kadar değerliydi ki 12. yüzyıldaki Haçlı Seferleri sırasında insanlar ayakkabı demirini vergilerini ödemek için kullanabiliyordu.
  • Neden iyi şans getirmesi için evlere at nalı asılır?

    Nal, en şanslı rakamlardan biri olarak kabul edilen yedi rakamıyla da bağlantılıdır çünkü nala yedi adet çivi çakılır. Bu sayı; Hristiyanlık, İslam, Musevilik, Hinduizm ve Budizm dâhil olmak üzere birçok dünya dinde önemli bir rol oynar.

    Kaynak: Mental Floss

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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