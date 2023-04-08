Kötülüğü savuşturmak için kullanılan at nalı ile ilgili diğer efsanelerden biri, Canterbury Kilisesi'nin başpiskoposu Aziz Dunstan'ı ve onun şeytanla karşılaşmasını konu alan 10. yüzyıldan kalma bir masaldır. Efsaneye göre; bir gün Aziz Dunstan, demirci dükkânında çalışırken Şeytan içeri girmiş ve at ayağı şeklinde olan toynakları için ayakkabı istemiş.