Nedim Yücel: Panionios'a ceza verileceğini düşünüyorum!

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı için akıllı aydınlatma markası Govee ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Beşiktaş Basketbol AŞ İcra Kurulu Üyesi Ali Berke Tükenmez, Beşiktaş GAİN Basketbol A Takım Genel Menajeri Nedim Yücel, Govee Türkiye Ülke Müdürü Baran Altıntaş ve Beşiktaş GAİN Basketbol A Takım kaptanı Yiğit Arslan katıldı.

Toplantıda konuşan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, erkek basketbol takımının uzun süredir devam eden sistemli ve disiplinli bir yapılanma içinde olduğunu vurguladı. REKLAM Her kulvarda zirveyi hedeflediklerinin altını çizen Arseven, "Takımımız global markaların hedefi haline geldi. Govee, taraftarımızın ve tüm sporseverlerin ilgisini çekecek ürünlere sahip. Beşiktaş'ın Türkiye ve Avrupa'daki hedeflerine ulaşması konusunda destekçimiz olacak. Hedeflerimize hızla ulaşıp birlikte nice başarılara beraber imza atmayı temenni ediyorum. Geçen seneki final serisinde bir maç özelinde sponsorluk yapmışlardı. Govee de Beşiktaş'la beraber büyüyen bir marka. Önümüzdeki sezon da bu beraberliğin artarak devam edeceğini umut ediyorum." ifadelerini kullandı. Govee Türkiye Ülke Müdürü Baran Altıntaş ise Beşiktaş'ın hem Türkiye hem de dünyada en köklü camialardan birisi olduğunu dile getirdi. Altıntaş, "Beşiktaş'ın sahadaki azim, disiplin ve tutkusu bizim vizyonumuzla uyumlu. Bu sadece stratejik bir sponsorluk anlaşması değil, Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin somut gelişmelerinden birisi de diyebiliriz. Umarım uzun soluklu bir sponsorluk dönemi geçiririz." açıklamasında bulundu. Beşiktaş Basketbol AŞ İcra Kurulu Üyesi Ali Berke Tükenmez de siyah-beyazlı takımın parkedeki yükselişinin memnuniyet oluşturduğunu belirtti. Tükenmez, Govee ile yapılan iş birliğinin büyüyerek devam edeceğine inandığının altını çizdi.

NEDİM YÜCEL: PANIONIOS'A CEZA VERİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM Beşiktaş GAİN Basketbol A Takım Genel Menajeri Nedim Yücel, her kulvarda adım adım zirve mücadelesi verdiklerini dile getirerek en büyük hedeflerinin BKT Avrupa Kupası şampiyonluğu olduğunu söyledi. REKLAM BKT Avrupa Kupası'nın son haftasında Panionios deplasmanında yaşananlarla ilgili de konuşan Yücel, "Rakip kulüp tarafından çok iyi bir tavırla karşılanmadık. Pankart konusunda gerekli aksiyon maalesef alınmadı. Daha sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanımız Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu hızlı şekilde kınama mesajı yayımladı. Biz de aksiyon aldık ve yazışmalara başladık. Bu hafta içinde Panionios'a ceza verileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Beşiktaş GAİN Basketbol A Takım kaptanı Yiğit Arslan da anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: "Tüm taraftarlarımızı ve iş birliği içinde olan sponsorlarımızı mutlu etmek istiyoruz. En yakın hedefimiz Türkiye Kupası. Kupada zorlu 2 Avrupa Ligi takımı var. Onlarla mücadele edebileceğimizi son dönemde gösterdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz kupayı kazanmak. Başlıca hedefimiz ise Avrupa Kupası. Türkiye Kupası'nı kazanırsak daha öz güvenli oluruz."