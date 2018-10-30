Nef Ataköy 22 projesinde 810 hak sahibine tapuları teslim edildi

Peker GYO’nun arsa sahibi olduğu, Nef’in ise inşaatını geliştirdiği Nef Ataköy 22 projesinde tapular verilmeye başlandı. Nef tarafından 2014 yılında lansmanı yapılan ve 2018 yılında inşaatı tamamlanıp teslim edilen proje, ayrıca “En İyi Rezidans” ödülünün de sahibi olmuştu.
Bundan altı yıl önce Londra üzerinden yurtdışına açılan ve İngiltere ve Almanya’da toplam 14 projeyi hayata geçiren Peker Grubu şirketlerinden Peker GYO’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Peker’den Nef Ataköy 22 müşterilerine müjde geldi.
810 HAK SAHİBİNE TAPULARI TESLİM EDİLDİ
Nef Ataköy 22 projesinde, ödemelerini tamamlayarak tapu almaya hak kazanan 810 ev sahibine tapuları teslim edildi. Ayşegül Peker, İngiltere ve Almanya’daki projeleriyle eş zamanlı olarak hayata geçirilen İstanbul’daki Nef Ataköy 22 projesinde, tapuları söz verdikleri gibi zamanında teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
“Peker Grubu olarak bizim ilk önceliğimiz hiçbir zaman; projeyi üretip, kar yapmak olmadı. Hep, değer katan, mutlu yaşam alanları yaratan şirket olma bilinciyle hareket ettik. Bunu yaparken de her zaman müşterilerimizin haklarını korumayı ve maksimum müşteri mutluluğunu amaçladık” diyen Ayşegül Peker, Nef Ataköy 22 projesindeki son yaşam alanlarının da yürürlükteki gayrimenkul teşvikleriyle 31 Ekim’e kadar değerlendirilmesini beklediklerini ifade etti.
Peker GYO olarak, halka açık bir Borsa İstanbul (BIST) şirketi olmanın tüm sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Ayşegül Peker, sektörde işini doğru yapan firmaların sadece yurt içinde değil yurt dışında da önlerinin her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.
Peker GYO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Peker’in paylaştığı bilgilere göre konut, ofis ve alışveriş merkezini bir arada sunan Nef Ataköy 22, Nef’in mucidi olduğu ‘Foldhome’ konseptiyle dikkatleri üzerine çeken bir proje. Bu sistemde kullan öde yöntemiyle 1+1 evlere bile, toplantı odası, müzik odası gibi bölümler eklenerek kullanım alanını 2 bin metrekareye çıkarmak mümkün oluyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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