Gayrimenkul şirketi Nef, bu yıl yüzde 40 büyümeyle 2 milyar lira satış hedefi koydu. Satışlarını geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 50’nin üzerinde artırdıklarını belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Bu başarı, gayrimenkul sektöründe bir ilk olan ve JCR tarafından bize verilen A+ kredi notunun da en büyük dayanağı. Hedefimiz geçen yıl elde ettiğimiz 1,5 milyar TL’lik ciroyu bu yıl 2 milyar TL üzerine yükseltmek” diye konuştu.

Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, satışta elde ettikleri başarıları “alternatif satış kanalları”na bağlayan Erden Timur, şöyle konuştu: “Satış kanallarını iki şekilde değerlendiriyoruz. İlk olarak müşterinin satış ofisine geldiği ve sonra alım yaptığı geleneksel satış kanalı. İkincisi ise kurumsal iş birliklerini, Anadolu’daki bayi yapılanmasını ve yabancıya satış gibi tüm unsurları kapsayan alternatif satış kanalları. Bizim geçen sene yüzde 7 olan alternatif satış kanallı satışımız ilk yarıda yüzde 48’i buldu. Hatta Temmuz’un ilk haftasında yüzde 50’yi aştık.”



3 YILDA 4 BİN 500 KONUT TESLİMİ



Son 3 yılda 14 proje ve 4 bin 500’ün üzerinde konut teslimi gerçekleştirdiklerini aktaran Timur, bugüne kadar da 10 binin üzerinde konut teslim ettiklerini ifade etti. Erden Timur, bitmiş ve şu an portföyde kalan konut sayısının ise en fazla 50 olduğunu sözlerine ekledi.







'YALIKAVAK’IN YÜZDE 60’I LANSMAN ÖNCESİ SATILDI'



Nef Yalıkavak projesi hakkında da bilgi veren Timur, projenin yüzde 60’ını lansman öncesi sattıklarını kaydetti.Nef Yalıkavak'ın üç tarafı denizle çevrili 116 dönümlük bir yarımadada yer aldığını aktaran Timur, "398 adet villa ve rezidanstan oluşuyor. Rezidansların tümünde deniz manzarası var. Nef Yalıkavak, 460 metre uzunluğunda bir sahil şeridine, 2 bin metrekarelik bir kumsala sahip. Nef Yalıkavak’ta uluslararası lüks resort otel zincirlerinden Banyan Tree yer alacak. Banyan Tree, böylece Avrupa’daki ilk otelini de Türkiye’de açmış olacak” dedi. Timur, Nef Reserve’in ikinci projesi Nef Gölköy’de metrekare fiyatlarının 6 bin avrodan başladığını söyledi. Timur 38 villadan oluşan projede 13’ünün satıldığını ifade etti.



'MURAT KURUM SEKTÖR İÇİN BÜYÜK ŞANS'



Yeni kabineyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erden Timur, Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü döneminde gayrimenkul sektöründe büyük başarılara imza atan Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na getirilmesine ilişkin, “Sayın Murat Kurum uzun zamandır bu işin içinde olan, sektör temsilcileriyle yakın ilişki kurarak onların sorunlarını dinleyen, sektörün dinamiklerini çok iyi bilen bir isim. Böylesine deneyimli birinin Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapacak olması, her şeyden önemlisi Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörünün geleceği açısında büyük şans” açıklamasında bulundu.

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