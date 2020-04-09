HABERTURK.COM / Reuters

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya karşılıklı anlaşmazlıklar ve ABD'nin üretim kesintisine katılmadaki isteksizliğiyle bu zamana kadar sekteye uğrayan en büyük petrol üretim kısıntısı üzerine anlaşma sağlamak için bugün toplanacaklar.

Küresel petrol talebi, tecrit önlemleri nedeniyle uçuşların durdurulması, araç kullanımının düşmesi ve ekonomik faaliyetlerin azalmasının ardından yüzde 30'a varan oranda daraldı.

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Ham petrol fiyatları pek çok üreticinin üretim maliyetinin altına indi. Yıl başında 60 dolar seviyesindeki brent petrolün varil fiyatı ise 20 dolara kadar geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta OPEC lideri Suudi Arabistan ve Rusya arasında günlük 10-15 milyon varil kesintiye gidilebilecek bir anlaşma imzalanması için aracılık yaptığını söyledikten sonra kısmi bir toparlanmayla fiyatlar 30 doların üzerine çıktı.

Riyad ve Moskova, anlaşmaya varabilmelerinin ABD'nin ve OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ın petrol kısıntısına katılmasına bağlı olduğu sinyalini vermişlerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yapılacak olan anlaşmayla küresel petrol arzının yüzde 10-15 azaltılması gerektiğini söylemişti ancak ABD, herhangi bir anlaşmanın parçası olacağına dair bir söz vermemişti.

ABD Enerji Bakanlığı aynı görüşü tekrar dile getirerek, ülkenin petrol arzının zaten hükümet herhangi bir eyleme geçmeden düşmeye devam ettiğini söyledi. ABD'de fiyatların düşmesi sebebiyle petrol üretiminin doğal olarak azalmasının üretim kesintisi sayılıp sayılamayacağı sorulduğunda Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Bunlar tamamen farklı tür kesintiler. Talepteki genel düşüşü küresel piyasalarda istikrarı sağlamak için yapılan kesintilerle kıyaslıyorsunuz. Bunlar farklı konseptler ve eşit sayılamazlar" diye konuştu.

Suudi Arabistan ve Moskova, OPEC+'in petrol kısıntısının ne kadar olacağına dair henüz bir sinyal vermediler. OPEC+ toplantısının video konferans şeklinde TSİ 17:00'da gerçekleşmesi bekleniyor.