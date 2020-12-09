Paris Saint Germain Medipol Başakşehir maçında Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik kullanılan ırkçı söylemlere birçok kesim tarafından tepki gösterildi. Bu ırkçı tartışma sırasında 'Negro' kelimesi gündeme geldi.

NEGRO NE DEMEK? NEGRO TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Negro, Türkçe anlamı zenci demektir.

Negro kelimesi köken itibariyle Latin ve Yunan dillerinden olup Avrupa dışındaki "beyaz olmayan" toplumlar için kullanılmıştır. Tam olarak önce hangi topluluğa dendiği tartışmalıdır. Yerine göre yerli Amerikalılar, Afrikalılar ve esmer Asyalılar için kullanıldığı bilinmektedir.

Öte yandan, maçın 4. hakemi ise savunmasında, "Negro demedim Romence siyah adam anlamına gelen sözü söyledim" dedi.