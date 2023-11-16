Nehir Erdoğan: Tekrardan okula başladım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nehir Erdoğan, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

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"TEKRARDAN OKULA BAŞLADIM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Alışverişe geldim. Bu sıralar okula gidiyorum. Eskiden kalma okulum vardı, yarım kalmıştı. Ona devam etme kararı aldım. Derslere giriyorum. Bu yaştan sonra okula gidiyorum. Bu sene tek odağım okul. Radyo, televizyon ve sinema bölümü okuyorum" dedi.