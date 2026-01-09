Nelson Semedo: Kupayı kazanmak bizim için moral olur!

Basın toplantısında konuşan sarı-lacivertli ekibin kaptanlarından Nelson Semedo, finalde oynadıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Finale yükselmeyi hak ettiklerini dile getiren Semedo, "İki iyi takım arasında oynanan ve sadece futbolun konuşulduğu bir maç diliyorum. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürdük. Takım olarak iyi bir dönemden geçiyoruz. Yeni katılan iyi transferlerimiz var. Musaba ilk maçını oynadı. Mert ve Matteo da takımla ilk kez çalıştılar ve umuyorum takıma yardımcı olurlar. Yanılmıyorsam bu kupayı en son 2014 yılında kazandık. Umarım taraftarlarımızı tekrar mutlu ederiz. Biz daha da iyi olabilmek için her halükarda çalışmalarımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.