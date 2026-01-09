Habertürk
        Nelson Semedo: Kupayı kazanmak bizim için moral olur! - Fenerbahçe Haberleri

        Nelson Semedo: Kupayı kazanmak bizim için moral olur!

        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Fenerbahçe'de Nelson Semedo, kupayı kazanmanın kendileri için moral olacağını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 20:57 Güncelleme: 10.01.2026 - 00:50
        "Kupayı kazanmak bizim için moral olur!"
        Basın toplantısında konuşan sarı-lacivertli ekibin kaptanlarından Nelson Semedo, finalde oynadıkları için mutlu olduklarını belirtti.

        Finale yükselmeyi hak ettiklerini dile getiren Semedo, "İki iyi takım arasında oynanan ve sadece futbolun konuşulduğu bir maç diliyorum. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürdük. Takım olarak iyi bir dönemden geçiyoruz. Yeni katılan iyi transferlerimiz var. Musaba ilk maçını oynadı. Mert ve Matteo da takımla ilk kez çalıştılar ve umuyorum takıma yardımcı olurlar. Yanılmıyorsam bu kupayı en son 2014 yılında kazandık. Umarım taraftarlarımızı tekrar mutlu ederiz. Biz daha da iyi olabilmek için her halükarda çalışmalarımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

        Buruk ve Tedesco'dan Süper Kupa sözleri!
        Buruk ve Tedesco'dan Süper Kupa sözleri!
