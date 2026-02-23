Nelson Semedo: Zor bir maçtı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Nelson Semedo, değerlendirmelerde bulundu.

"ZOR BİR MAÇTI"

Portekizli futbolcu, "Zor bir maçtı. Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı, galip gelmek istiyorduk. Oyunun sonunda golü bulduk ama sonra golü yedik. Çalışmalıyız, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Rakibimize karşı ikinci kez puan kaybettik. Kendimize inanmamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Nelson Semedo, "Şampiyonluk için her detay çok önemli ve bizim de bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.