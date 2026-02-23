Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Nelson Semedo: Zor bir maçtı - Fenerbahçe Haberleri

        Nelson Semedo: Zor bir maçtı

        Fenerbahçe'nin sağ beki Nelson Semedo, Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı" dedi.

        Giriş: 23.02.2026 - 23:09 Güncelleme:
        "Zor bir maçtı"

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Nelson Semedo, değerlendirmelerde bulundu.

        "ZOR BİR MAÇTI"

        Portekizli futbolcu, "Zor bir maçtı. Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı, galip gelmek istiyorduk. Oyunun sonunda golü bulduk ama sonra golü yedik. Çalışmalıyız, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Rakibimize karşı ikinci kez puan kaybettik. Kendimize inanmamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

        Nelson Semedo, "Şampiyonluk için her detay çok önemli ve bizim de bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

