Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Nelsson kendini yaktı! - Galatasaray Haberleri

        Nelsson kendini yaktı!

        UEFA Avrupa Ligi'nde AZ'yle deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Victor Nelsson kötü performansıyla kendini yaktı.

        Giriş: 29.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nelsson kendini yaktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne namağlup şekilde devam ederken sarı-kırmızılılar AZ deplasmanında ucuz yırttı. Müsabakaya kalesinde gol görerek başlayan Galatasaray ilk 45 dakikada kalesinde ciddi tehlikeler gördü.

        Kaan Ayhan’ın yokluğunda ilk 11’de başlayan Victor Nelsson bireysel hatalarıyla teknik heyeti çıldırttı.

        Okan Buruk’un takımın boyundan birkaç kez bahsetmesine rağmen geri kaçarak savunma yapan Danimarkalı 45’te oyundan alındı.

        Daha önce Metehan Baltacı’nın da gerisine düşen Danimarkalı stoper Avrupa tecrübesi nedeniyle Hollanda’da tercih edilmişti.

        Dün bulduğu fırsatı iyi değerlendiremeyen Nelsson’un genel tavrı da kulüpteki geleceğini belirleyecek.

        Galatasaray’ın zamlı sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Danimarkalı stoperle yollar devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        Bir süre önce menajerlik şirketini değiştiren Nelsson sarı-kırmızılıların teklifi 1,9 milyon Euro’da diretmesi nedeniyle reddetmiş ve görüşmeler askıya alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı!
        Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı!
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu geliyor!
        Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu geliyor!