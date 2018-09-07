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Ziyaretçilerden Okan Şahin de, “Buraya gelmek bizim için güzel bir deneyim oldu. Daha öncesinde hiç görmediğimiz bir kaldera ve adayı görme şansına eriştik. Burayı daha öncesinde sadece çekilen fotoğraf ve videolardan görmüştük. Ama bu kadar muazzam bir güzelliği olduğunu hiç düşünmemiştim.”