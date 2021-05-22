Nepal’de hükûmet krizi 0:00 / 0:00

Reuters

Nepal’de gece yarısından sonra yayımlanan cumhurbaşkanlığı bildirisinde, "Cumhurbaşkanı Temsilciler Meclisi'ni feshetti ve 12 Kasım'da genel seçimlerin ilk aşamasını ve 19 Kasım'da ikinci aşamayı emretti" ifadelerine yer verildi.

Covid-19 salgını ortasında gelen kararın, geçici Başbakan Khadga Prasad Oli'nin başkanlığındaki kabinenin tavsiyesiyle verildiği tahmin ediliyor.

Ülkedeki beş muhalefet lideri ortak açıklamasında Başbakan Oli’nin koronavirüs salgını nedeniyle insanların acı çektiği ve öldüğü bir dönemde ülkeyi ciddi bir soruna ittiğini söyledi.

Muhalefet, Nepal Başbakanı Oli’nin parlamentonun feshini tavsiye edecek hiçbir yasal yetkisinin olmadığını yineledi.

Nepal’de muhalafetteki lider ve Dışişleri Bakanı Prakash Sharan Mahat, parlamentonun feshine yönelik yasal mücadele başlatacağını duyurdu.

69 yaşındaki Nepal Başbakanı Oli ise parlamentonun feshi için yapılacak yeni seçimlerin siyasi karışıklığa son verebileceğini, salgına rağmen seçimlerin yapılabileceğini söyledi.

Nepal’de salgının ikinci büyük dalgası yaşanıyor. Ülke her gün ortalama olarak 8 bin yeni enfeksiyon bildiriyor.