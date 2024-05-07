Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, Sydney Wallace'ı kadrosuna kattı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, Büyük Britanyalı Sydney Wallace'ı transfer etti
Giriş: 07.05.2024 - 11:21 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:21
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynayabilen 30 yaşındaki basketbolcuyla 2024-2025 sezonu için geçerli sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Macar kulübü PEAC-Pecs'te forma giyen Wallace, Büyük Britanya Milli Takımı'nda da oynuyor.
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