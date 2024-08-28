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        Haberler Objektife Takılanlar Neslihan Atagül tatilde - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül tatilde

        Geçtiğimiz ay hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül, Kuşadası'nda görüntülendi. Ünlü oyuncunun karnının iyice belirginleştiği görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 28.08.2024 - 12:21
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        Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2013'te 'Fatih - Harbiye' dizisinde tanışmış, arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Çift, 2016'da dünyaevine girmişti.

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        Neslihan Atagül, geçtiğimiz ay da sürpriz bir haber vererek, hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü oyuncu, karnını tutarak verdiği poza; "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düşmüştü.

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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Neslihan Atagül, şu sıralar ailesiyle tatil yapıyor.

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        Neslihan Atagül, Kuşadası’nda bir plajda görüntülendi.

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        Neslihan Atagül'ün karnının iyice belirginleştiği görüldü.

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        Oyuncuya, yeğenleri de eşlik etti.

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        Neslihan Atagül, kumsalda köpeğiyle oyunlar oynayıp, keyifli zaman geçirdi.

        #Neslihan Atagül
        #Kadir Doğulu
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