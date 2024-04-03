Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade: Annem, sevgilimi çok beğendi - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade: Annem, sevgilimi çok beğendi

        Nesrin Cavadzade, sevgilisini annesiyle tanıştırdığını söyleyerek; "Annem, sevgilimi çok beğendi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 11:27 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Annem, sevgilimi çok beğendi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Nesrin Cavadzade, Bebek'te objektiflere yansıdı. Annesi Feride Cavadzade ile yemeğe gittiğini söyleyen oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

        Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülendiği yeni sevgilisiyle ilgili gelen sorulara, "Mutluyuz" diye cevap verdi. Cavadzade, gazetecilerin; "Anneniz, sevgilinizle tanıştı mı, beğendi mi?" sorusuna; "Evet tanıştılar, annem beğendi, beğenmez olur mu" diye yanıtladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nesrin Cavadzade
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "Şaka kaldırmaz!"
        "Şaka kaldırmaz!"
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Milyarderliği onaylandı
        Milyarderliği onaylandı
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı