Nesrin Cavadzade: Annem, sevgilimi çok beğendi

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Nesrin Cavadzade, Bebek'te objektiflere yansıdı. Annesi Feride Cavadzade ile yemeğe gittiğini söyleyen oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülendiği yeni sevgilisiyle ilgili gelen sorulara, "Mutluyuz" diye cevap verdi. Cavadzade, gazetecilerin; "Anneniz, sevgilinizle tanıştı mı, beğendi mi?" sorusuna; "Evet tanıştılar, annem beğendi, beğenmez olur mu" diye yanıtladı.