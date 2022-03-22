Nesrin Cavadzade: Bebeklik fotoğraflarımızı yanımda taşıyorum

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Aynı dizi setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan oyuncu Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, beraberliklerini nişanlanarak taçlandırmıştı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten Cavadzade, Vogue Dergisi için çantasından hiç çıkarmadığı eşyalarını paylaştı.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Bahar' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan'ın kendisine hediye ettiği fotoğrafın hikayesini anlattı.

"BU FOTOĞRAFLARIMIZA BAK VE BİZİ AFFET"

Ünlü oyuncu, "Bunu hep yanımda taşıyorum, sevgilim hediye etmişti. 'Ne zaman bir anlaşmazlık olursa buradaki hallerimize bak ve bizi affet' demişti. Bu bizim bebeklik hallerimiz..." diyerek, gülümsedi.

"NE YAŞARSAK YAŞAYALIM HİÇBİR ZAMAN O ÇOCUK OLDUĞUMU UNUTMA"

Alkan da daha önce verdiği bir röportajda, "Sevdiğim birinin çocukluk fotoğrafını yanımda taşıyorum. Ona ilk hediyem de kendi çocukluk fotoğrafım olmuştu. 'Ne yaşarsak yaşayalım, benim özde buradaki çocuk olduğumu hiçbir zaman unutma!' demiştim. Ben özüme olabildiğince yakın olmak için sık sık çocukluk fotoğraflarıma bakarım." açıklamasını yapmıştı.