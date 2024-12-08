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        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade: Kadınların şiddete uğramadığı bir yıl diliyorum - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade: Kadınların şiddete uğramadığı bir yıl diliyorum

        Bebek'te görüntülenen Nesrin Cavadzade, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni yıla dair beklentilerini söyleyen oyuncu, "Kadınların, çocukların, hayvanların şiddete uğramadığı bir Türkiye diliyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 13:39 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:50
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        "Kadınların şiddete uğramadığı bir yıl diliyorum"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nesrin Cavadzade, Bebek'teydi. Arkadaşının köpeğini severken objektiflere yansıyan oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda 'Ayça' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, "Bugün of günüm" dedi ve setin yoğun geçtiğini söyledi.

        "2024 GÜZEL GEÇTİ"

        Cavadzade, gazetecilerin "Bu yıl sizin için nasıl geçti?" sorusuna "Benim için bu yıl güzel geçti. Reklam kampanyası çok yakında çıkıyor. Bir banka filmi çok mutluyum sonuçlardan" yanıtını verdi.

        Nesrin Cavadzade daha sonra "Yeni yıldan neler bekliyorsunuz?" sorusunu ise "Kadınların, çocukların ve hayvanların şiddete uğramadığı bir Türkiye diliyorum" sözleriyle yanıtladı.

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        #Nesrin Cavadzade
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