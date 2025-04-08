Nesrin Cavadzade - Pamir Pekin aşkı bitti
Nesrin Cavadzade ile rol arkadaşı Pamir Pekin'in yollarını ayırdığı ortaya çıktı
Giriş: 08.04.2025 - 17:25 Güncelleme: 08.04.2025 - 18:36
'Sandık Kokusu' dizisinde birlikte rol alan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in set aşkı gerçek olmuştu.
Birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla ilan eden Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in birlikteliği uzun sürmedi.
Yaklaşık 2 aydır aşk yaşayan çift, yollarını ayırdı. Cavadzade, Pamir Pekin’i sosyal medyadan takipten çıkması da dikkat çekti.
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