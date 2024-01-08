AK Parti Bitlis Belediye başkanı adayı olan Nesrullah Tanğlay kimdir?
31 Mart günü yapılacak yerel seçimler ile Türkiye bir kez daha sandığa gidecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 26 ilin adaylarından biri de Nesrullah Tanğlay oldu. Tanğlay, Bitlis Belediye Başkanı olmak için adaylığını koydu. Peki, Nesrullah Tanğlay kimdir ve daha önce hangi görevdeydi? İşte, detaylar...
Yerel seçimlere daha doğru giderken yavaş yavaş adaylar da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti'nin 26 ildeki adayını açıkladı dolayısıyla Bitlis Belediye Başkanı adayı da belli oldu. Peki, Bitlis Belediye Başkanı adayı olan Nesrullah Tanğlay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve daha önce hangi görevdeydi? İşte, detaylar...
BİTLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde Nesrullah Tanğlay, AK Parti Bitlis Belediye Başkanı adayı oldu.
NESRULLAH TANĞLAY KİMDİR?
Bitlis'te 1975'te dünyaya gelen Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümünden mezun oldu.
NESRULLAH TANĞLAY HAYATI VE SİYASİ GEÇMİŞİ
AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.
8 Şubat 2015'te AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Tanğlay, 31 Mart 2019'da Mahalli İdareler Seçimi'nde Bitlis Belediye Başkanı seçildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 26 İLİN ADAYINI AÇIKLADI!