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Yerel seçimlere daha doğru giderken yavaş yavaş adaylar da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti'nin 26 ildeki adayını açıkladı dolayısıyla Bitlis Belediye Başkanı adayı da belli oldu. Peki, Bitlis Belediye Başkanı adayı olan Nesrullah Tanğlay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve daha önce hangi görevdeydi? İşte, detaylar...