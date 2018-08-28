Nestle ile Starbucks'tan dev anlaşma

Anlaşma uyarınca Nestle, Starbucks ürünlerini Starbucks mağazaları dışında pazarlama hakkı kazanmış olacak. Bunun yanı sıra, Starbucks bünyesindeki 500 personel de Nestle kadrosuna transfer olacak.

Anlaşmaya göre, Nestle, yıllık satışları 2 milyar dolar değerinde olan ABD merkezli Starbucks'a nakit olarak 7.15 milyar dolar ön ödeme yapacak. Nestle, anlaşmanın, şirketin hisse başına karına ve 2019 itibarıyla gerçekleşecek organik büyüme hedeflerine olumlu bir katkı yapmasını bekliyor.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Starbucks tarafından daha önce yapılan açıklamada, anlaşma ile elde edilen kazancın hisse geri satın alımlarını hızlandırmada kullanılacağı belirtilmişti. Şirket, geri alımlar ve temettü ödemeleri vasıtasıyla 2020 mali yılının sonuna dek yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde gelir getirmeyi öngörüyor.

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