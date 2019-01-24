2017 yılından bu yana Nestle’nin dermatoloji alanındaki ürünlerini içeren Nestle Skin Health'in Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Can Öngen, şirketin 2018 yılında geçirdiği operasyonel dönüşümünde gösterdiği performansla 'Olağanüstü Liderlik Ödülü'ne layık görüldü. Öngen, söz konusu ödülü alan şirketin ilk Türk yöneticisi oldu.

Şirket organizasyonunu yeniden yapılandırmasının aldığı ödülde etkili olduğunu belirten Öngen, "Avrupa, Latin Amerika ve Asya'dan oluşan 3 ayrı bölgeyi tek çatı altında toplayarak daha yatay bir organizasyon yapısı oluşturduk. Tasarruflarımızı küresel markalarımızda ve kilit pazarlarımızda yeniden yatırım için kullandık. Bu organizasyonel değişiklikler pazarlara açılma stratejimizi kuvvetlendirdi. Buna ek olarak, uluslararası pazarlar genelinde finansal ve organizasyonel hedeflerimizi aştık. Brezilya, Almanya, Çin ve Türkiye’de yatırımlarımızı artırdık" diye konuştu.

'31 MİLYAR DOLARLIK PAZARA HİTAP EDİYOR'

Aralarında Brezilya, Almanya, Çin, Japonya gibi büyük pazarların da olduğu toplam 80 ülkenin yönetiminden sorumlu olan Öngen, "Nestle Skin Health, dünyada 17 milyar dolara ulaşan akne, bebek bakımı ve güneş bakım pazarı, 5 milyar dolar büyüklüğündeki dermal dolgu ve toksin estetik ürünler pazarı ile 9 milyar dolara ulaşan topikal dermatolojik reçeteli ürünler alanında özel çözümler sunuyor. Merkezi İsviçre’de bulunan şirketin yıllık satış cirosu 3 milyar dolar seviyesinde. Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan Nestle Skin Health’in 3 Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürünler 100’den fazla ülkede tüketicilere ulaşıyor" dedi.

'SEKTÖR HER YIL YÜZDE 6 BÜYÜYOR'

Dermatoloji sektörünün global olarak büyüdüğünü söyleyen Can Öngen, "Sektör her yıl yüzde 6 civarında büyüme sağlıyor. Dermal dolgu ve toksin estetik ürünler gibi farklı segmentlerde bu oran çok daha yüksek. Cilt sağlığı alanında önümüzdeki 5 yıl içerisinde pazar büyümesinin üzerinde bir büyüme hedefliyoruz" diye konuştu.

Son dönemde dermal dolgu gibi estetik çözümlerinin cerrahi uygulamalara göre güçlü bir alternatif haline geldiğini kaydeden Öngen, "Yakın gelecekte bu ürünleri daha fazla göreceğiz. Estetik olarak dolgu ve toksinlerin yeni formülleri var, bunlar 1-2 yıl içinde piyasada olacak. Şu anda endüstride çalışmaları devam eden, insan hücrelerinden elde edilen, sadece dermatoloji ve estetikte değil diğer alanlarda kullanılacak ürünler gelecektir. Bunların dışında lekelere, kızarıklıklara ve aknelere karşı özel çözümler geliştiriyoruz" dedi.

28 ÜLKE TÜRKİYE’DEN YÖNETİLİYOR

2016 yılında Türkiye'de temsil ofisi açtıklarını ve 28 ülkenin buradan yönetildiğinin bilgisini veren Nestle Skin Health Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Can Öngen, "Türkiye pazarı bizim için çok önemli. 2016 yılında Istanbul’da ofis açtık. Doğu Avrupa, Orta Asya ülkeleri ve İsrail pazarlarını Türkiye'deki merkezden yönetiyoruz. 80 milyon nüfusuyla Türkiye’de cilt bakım ürünlerine talep oldukça yüksek. Tüketiciler de artık daha bilinçli. Merdiven altı bakım ürünlerini kullanmanın risklerinin farkındalar. Kullanılacak ürünlerin güvenli ve doktor kontrolünde olması şart" ifadelerini kullandı.