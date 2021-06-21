İHA

Buna göre, 2021 Nisan sonu itibarıyla, UYP verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında artışla 249,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 9,1 oranında azalışla 593,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda eksi 413,1 milyar dolar iken 2021 Nisan sonunda eksi 343,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,7 oranında azalışla 88 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 15,5 oranında artışla 106,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 25,9 oranında artışla 52,8 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,8 oranında azalışla 161,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında azalışla 110 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 24,6 oranında azalışla 22,0 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 13 oranında azalışla 7,5 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,8 artışla 47,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,4 oranında artarak 322,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında artarak 33,9 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 1,5 oranında artarak 16,0 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,8 oranında artarak 66 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku 97,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.