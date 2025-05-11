Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi'nin askere alınmasına karar verdi

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, Netanyahu'nun toplantıda celp gönderildiği halde askere gitmeyen Haredilere yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağını söylediği kaydedildi.

Netanyahu'nun, "Bu ilk kez olacak. Şimdiye kadar hiç kimse başarılı olamadı. Ordunun iki yıl içinde kaldırabileceği sayı 10 bin 500." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Netanyahu’nun askerliğe karşı çıkan Haredilere ve Tevrat okullarına (Yeşiva) karşı ağır yaptırımlar uygulanması kararı aldığının da altı çizildi.

- Haredi koalisyon ortaklarından meclis oylamalarını boykot kararı

İsrail'de hükümetin Ultra Ortodoks partileri, Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim görenlerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle aldıkları meclis oylamalarını boykot kararını sürdüreceklerini bugün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya iletmişti.

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Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği, 5 Mayıs'ta meclis oylamalarını boykot etme kararı almıştı.

Söz konusu partiler, Tevrat okullarındaki Haredi öğrencileri askerlikten muaf tutacak yasal düzenleme yapılmaması halinde yasama dönemi sonunda hükümetten çekilebilecekleri tehdidinde bulunmuştu.