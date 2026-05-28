        Haberler Dünya Netanyahu'dan orduya Gazze talimatı | Dış Haberler

        Netanyahu'dan orduya Gazze talimatı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurdu.

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 18:44
        Başbakan Netanyahu, Vadi Konferansı isimli etkinlikte, Gazze Şeridi'nde iki yılı aşkın süredir yürüttükleri işgal ile Lübnan'a yönelik kara ve hava saldırılarına ilişkin konuştu.

        Netanyahu, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttukları bölgelerin yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini söyledi.

        Ateşkese rağmen işgali genişlettikleri ve hava saldırılarını sürdürdükleri Lübnan'a da değinen Netanyahu, İsrail kara birliklerinin ülkenin güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğini de duyurdu.

        Netanyahu, "Şimdi Beyrut'a saldırdık, dün Sur'a saldırdık. Saldırıyoruz ve çok daha sert saldıracağız." ifadeleriyle Lübnan’a yönelik saldırıların şiddetlenerek devam edeceği tehdidinde bulundu.

        İsrail ordusu, bugün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfet bölgesine hava saldırısı gerçekleştirmişti.

        Öte yandan İsrail savaş uçakları dün ülkenin güneyindeki Sur kent merkezi ve çevresine yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

        Başbakan Netanyahu, 25 Mayıs'ta orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

        İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de işgali genişletiyor

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Mayıs'ta ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki işgal ettikleri bölgeyi yüzde 60'a çıkardıklarını açıklamıştı.

        İsrail ordusunun, yardım kuruluşlarıyla paylaştığı bir haritada ise Ekim 2025'teki ateşkes kapsamında oluşturulan ve Gazze Şeridi’nin yüzde 53’ünü işgal eden "Sarı Hat"tı güncelleyerek Filistinlileri dar bir alana hapseden yeni bir "Turuncu Hat" oluşturduğu görülmüştü.

        Mevcut "Sarı Hat" ile Gazze’nin yüzde 47'lik kısmına sıkıştırılan Filistinlilerin yeni sözde "Turuncu Hat" ile topraklarının yüzde 11’i daha İsrail tarafından işgal edilmiş oluyor ve Filistinliler Gazze Şeridi'nin yüzde 36'lık bölümüne hapsediliyor.

        İsrail ordusu, Gazze'deki sivil halkı güvenlik gerekçesiyle "Sarı Hat"ta yaklaştırmazken her geçen gün daha küçük bir alana sıkıştırmaya devam ediyor.

