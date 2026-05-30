        Haberler Dünya Netanyahu, güvenlik istişare toplantısı düzenleyecek | Dış Haberler

        Netanyahu, güvenlik istişare toplantısı düzenleyecek

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarının ele alınacağı sınırlı bir güvenlik istişare toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 22:24 Güncelleme:
        İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, toplantının, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik roket ve İHA saldırılarının arttığı bir dönemde gerçekleştirileceğini yazdı.

        Netanyahu liderliğinde bugün yapılacak sınırlı güvenlik istişare toplantısına kimlerin katılacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

        Öte yandan, İsrail'in kuzeyine yönelik Hizbullah saldırıları nedeniyle sınır bölgesinde eğitime ara verileceği, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in konuya ilişkin değerlendirme toplantısı yapacağı kaydedildi.

        Hizbullah'ın gün boyu İsrail'in kuzeyine yönelik roket ve İHA saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerde sirenler çalmıştı.

        İsrail ordusu, saldırıların büyük bir kısmının engellendiğini, bazı roket ve İHA'ların ise açık alanlara düştüğünü iddia etmişti.

        *Fotoğraf: Abir Sultan - (AP aracılığıyla), temsilidir

        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Sezonu açtılar
