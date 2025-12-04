Netanyahu'nun askeri sekreteri Goffman'ı yeni Mossad Direktörü ataması tepkiye neden oldu

Netanyahu'nun Haziran 2026'da, 5 yıllık görev süresi sona erecek olan David Barnea'nın yerine Goffman'ı Mossad Direktörü olarak atamaya karar vermesi tepkilere yol açtı.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu'nun kararı Mossad içinde şok etkisi yarattı.

Kararın şok etkisi yaratma nedeninin, "Mossad direktörünün, yerine gelecek kişi için Netanyahu'ya 2 aday göstermesi ancak başbakanın bu kişilerin yerine askeri sekreterini seçmesi olduğu" yorumu yapıldı.

Bu kararın arkasında, Netanyahu'nun Barnea'ya güvenmemesinin yattığına işaret edildi.

Kanal 13 televizyonunun haberinde ise Mossad'ın, Goffman'ın istihbarat alanındaki deneyimsizliği nedeniyle bu atamayı eleştirdiği bilgisine yer verildi.

Haberde, "atamada Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun rolü olduğu" iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN da eski üst düzey Mossad yetkililerinin, Gofman'ın atanmasını, istihbarat geçmişi veya Mossad'ın temel faaliyetleri hakkında bilgisi olmadığı için eleştirdiği haberini geçti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim'in sorumluluğunu üstlenmemekle eleştirilirken, güvenlik kurumlarının bu konuda zafiyet gösterdiğini öne sürüp başta dönemin Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar olmak üzere güvenlik şefleriyle ters düşmüştü.