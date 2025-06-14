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        Netanyahu'nun oğlunun düğünü iptal edildi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun pazartesi yapılacak düğününün İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:29 Güncelleme: 14.06.2025 - 18:29
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        Oğlunun düğünü iptal edildi
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        İsrail'de yerel basında çıkan haberde, Avner Netanyahu ve nişanlısının önceden düğün tarihi olarak daha önce 16 Haziran'ı belirlediği belirtildi.

        İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle oğul Netanyahu ve nişanlısının düğün töreninin iptal edildiği ifade edildi.

        Avner Netanyahu

        Avner'in daha önce 16 Haziran'da düğün tarihi alması İsrail kamuoyunun bir kısmının tepkisine yol açmıştı.

        Kamuoyunda, Gazze Şeridi'nde İsrailli esirler olmasına rağmen Netanyahu'nun oğluna düğün töreni yapacak olması eleştirilmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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