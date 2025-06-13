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        Netanyahu, sığınakta toplantı yaptı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısının ardından bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle sığınakta toplantı yaptığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 23:26 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:27
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        Netanyahu, sığınakta toplantı yaptı
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'nun çok sayıda bakan ve üst düzey savunma yetkilisiyle son durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

        İran'dan iki dalga halinde yapılan misillemenin ardından Başbakan Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle sığınakta bir araya geldiği vurgulandı.

        KATZ'TAN İRAN’A "ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEYECEK" TEHDİDİ

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın iki dalga halinde düzenlediği misilleme saldırılarıyla "kırmızı çizgiyi aştığını” söyleyerek İran'ın “çok ağır bir bedel” ödeyeceği tehdidinde bulundu.

        Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz, "İran, İsrail'deki sivil nüfusun yaşadığı bölgelere füze atmaya cesaret etmekle kırmızı çizgileri aştı.” ifadesini kullandı.

        İsrail’i savunma devam edeceklerini belirten Katz, "Ayetullah rejimi, iğrenç eylemleri için çok ağır bir bedel ödeyecek.” ifadeleriyle Tahran yönetimini tehdit etti.

        İran, İsrail'in sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere pek çok kente düzenlediği saldırıların ardından iki dalga halinde misilleme saldırı yaptı.

        İsrail ordu radyosu, atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiğini duyurdu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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