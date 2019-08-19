Sosyal medyada günün en fazla araştırılan konuları arasında "Netflix’in Türkiye pazarından çıkacağı" iddiaları yer aldı.

Peki Netflix'ten açıklama yapıldı mı? Netflix, Türkiye'den çekiliyor mu? İşte detaylar...

NETFLIX'TEN TÜRKİYE'DEN ÇEKİLME AÇIKLAMASI YAPILDI MI?

CHP Milletvekili Özgür Karabat, resmi Twitter hesabından yaptığı “Netflix, RTÜK’ün sansüründen dolayı Türkiye’den çekiliyor." açıklamasının ardından pek çok kişi "Netflix, Türkiye'den çekilecek mi?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Sosyal medyada büyük ses getiren iddialara karşın konuyla ilgili Netflix Türkiye’den resmi bir açıklama gelmedi.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Netflix başta olmak üzere internet üzerinden yapılan yayınların denetimiyle ilgili 1 Ağustos'ta bir yönetmelik yayımlanmıştı. Yönetmelik uyarınca artık söz konusu platformlar RTÜK’ten lisans almadan bu hizmetleri veremeyecek. Yayıncı kuruluşlar, RTÜK’ün uygun bulmadığı içerikleri de kataloglarından çıkarmak durumunda kalacak, koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirmekle de sorumlu olacak. Yayıncı kuruluşlar yıllık gelirlerinin binde 5'ini de her yıl RTÜK'e verecek.

NETFLIX: TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PAZAR

Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından Netflix'ten yapılan açıklamada "İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz.” denilmişti.