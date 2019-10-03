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HaberlerTeknolojiNetflix USB bellek dolandırıcılığına dikkat! Haberler

Netflix Türkiye’den son dolandırıcılıkla ilgili açıklama: Ben emoji yollarım ama zarf yollamam!

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İş veya ev adresinize Netflix logolu bir zarf ile USB bellek gelirse dikkate almayın. Çünkü dolandırıcıların Türkiye’deki yeni tuzağı deşifre oldu. Konuyla ilgili olarak Netflix Türkiye de,  “Ben sizlere dizi önerileri, sevgi ve bol bol emoji yollarım ama USB’li bir zarf asla yollamam. Lütfen siz de benim adıma gelen zarfları ciddiye almayın” açıklaması yaptı.

Netflix USB

Türkiye’de son dönemde gittikçe artan Netflix ilgisi, dolandırıcıların da radarına girdi. Netflix logolu zarflarla gönderilen ve içerisinde USB bellek bulunan bu tuzakla yapılan dolandırıcılığın özellikle şirketlerin verilerini hedef aldığı belirlendi.

Kullanıcıları bilgisayarlarındaki hassas bilgileri ele geçirmeye çalışan bu oltalama (phishing) saldırısında, e-posta veya link yerine doğrudan kullanıcıların adresine gönderilen fiziksel USB belleklerin kullanılması da inandırılığı artırıyor.

Netflix USB tuzağıyla ilgili sosyal medyada da birçok şikayet paylaşılırken, bu gönderilerde kuruma/kişiye özel olarak yazılan mesajlarda, “Daha hiç birşey görmediniz” başlığıyla yer alan şu ifade de dikkat çekiyor: 

“... Netflix iş birliğiyle … çalışanları dünyanın en popüler dizi ve filmlerine direkt olarak erişebiliyor! Paket içerisinde bulunan Netflix USB bellekte size özel olan kupon kodu ve hesap kullanımı ile ilgili adımları içeren belge bulunuyor.”

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Dolandırıcıların bu tuzağına düşüp, gelen USB belleği bilgisayarına takan kullanıcıların cihazlarına zararlı yazılım bulaşıyor. Bu zararlı yazılım da USB bellek bilgisayara takıldığında otomatik olarak çalışıyor ve dolandırıcılar şirket bilgisayarlarını dışarıdan ele geçirebiliyor.

Türkiye’de son dönemde artan bu dolandırıcılık yöntemi ile ilgili olarak Netflix de hukuki işlemlere başladığını açıkladı.

Netflix Türkiye’nin Twitter hesabından da yapılan paylaşımda, “Ben sizlere dizi önerileri, sevgi ve bol bol emoji yollarım ama USB’li bir zarf asla yollamam. Lütfen siz de benim adıma gelen zarfları ciddiye almayın” ifadelerine yer verildi.

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