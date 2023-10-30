Nevrigül Alan olayında yeni gelişme: Nazmiye Tutaner gözaltına alındı!
Bursa Gemlik'te zeytin ağacına asılı halde bulunan Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken Alan'ın kız kardeşi Nazmiye Tutaner gözaltına alındı. Şüpheli ölümün incelendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tavırları ve çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Nazmiye Tutaner'in gözaltına alınması kamuoyunda ses getirdi. İşte Müge Anlı'daki Nevriye Alan olayında son durum...
Müge Anlı'da işlenen Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümü olayında canlı yayında kullandığı ifadeler ve tavırlarıyla dikkatelrin odağı haline gelen Alan'ın kız kardeşi Nazmiye Tutaner gözaltına alındı. Yaşanan gelişme sonrası gözler Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili son durum merak ve Nazmiye Tutaner'in neden gözaltına alındığı merak ediliyor. İşte merak edilen detaylar...
GENÇ KADININ CENAZESİ DEFNEDİLDİ!
Bursa'da 2 Eylül günü aniden ortadan kaybolan 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette ölü bulunmuştu. Ölümü şüpheli bulunan ve 9 gün boyunca Bursa Adli Tıpta cenazesi duran genç kadın bugün memleketi Bursa’nın İznik ilçesinde defnedildi.
NAZMİYE TUTANER FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Kardeşi Nazmiye Tutaner'in ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı için ablasının cenazesine katılamadı.