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Müge Anlı'da işlenen Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümü olayında canlı yayında kullandığı ifadeler ve tavırlarıyla dikkatelrin odağı haline gelen Alan'ın kız kardeşi Nazmiye Tutaner gözaltına alındı. Yaşanan gelişme sonrası gözler Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili son durum merak ve Nazmiye Tutaner'in neden gözaltına alındığı merak ediliyor. İşte merak edilen detaylar...