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        Haberler Gündem Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Nevşehir'de zincirleme kaza: 7 yaralı

        Nevşehir'de otomobil, minibüs ve TIR'ın çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 18:07 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:07
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        Nevşehir'de zincirleme kaza: 7 yaralı
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        Kaza, saat 16.30 sıralarında Kayseri-Nevşehir yolu Avanos ilçesi yakınlarında meydana geldi.

        Sürücüleri öğrenilemeyen TIR, minibüs ve otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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