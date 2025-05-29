Nevşehir'de zincirleme kaza: 7 yaralı
Nevşehir'de otomobil, minibüs ve TIR'ın çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kayseri-Nevşehir yolu Avanos ilçesi yakınlarında meydana geldi.
Sürücüleri öğrenilemeyen TIR, minibüs ve otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.