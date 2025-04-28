Kaza, saat 18.30 sıralarında Nevşehir- Aksaray karayolunda meydana geldi.

Mahmut Aydemir yönetimindeki otomobil, F.Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mahmut ve otomobildeki Jale Aydemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü F.Ö. ve araçtaki Z.Ö. ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.